Sampdoria | Pedrola passerà da Genova e tornerà a Desenzano Migliorano Benedetti | Murru e Kasami

Estanis Pedrola potrebbe tornare per la terza volta a Desenzano: la Sampdoria e Pirlo lo aspettano in campo tra fine febbraio e inizio marzo Da ottobre, ormai, ...Sampdoria, Estanis Pedrola tornerà a Bogliasco per alcuni accertamenti prima di proseguire il suo iter di recupero Sul fronte infortunati in casa Sampdoria si continua a monitorare la situazione di Es ...Pierluigi Gambino commenta la sconfitta per 2-0 della Sampdoria contro il Pisa, blucerchiati limitati e agitati dal continuo subbuglio ...