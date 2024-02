Sampdoria | oggi risonanza per Esposito

Ci sarà anche Andrea Radrizzani , oltre a Matteo Manfredi, allo stadio per la partita tra Sampdoria e Feralpisalò in programma... (calciomercato)

La Sampdoria riuscirà in qualche modo a tamponare l'emergenza in difesa in vista della partita con il Modena. Sabato la squadra di... (calciomercato)

Un primo rinforzo per la Sampdoria e per la sua difesa, ridotta ai minimi termini tra infortuni e squalifiche, è arrivato a Genova nella... (calciomercato)

Matteo Manfredi deve pensare a come procedere dopo le dimissioni di Lanna: il cda della Sampdoria può restare solo con lui e Raffaele Fiorella Le dimissioni ...Giornata numero 24 in archivio per la Serie B che si prepara ad entrare nella fase caldissima della stagione. Lotta per il secondo posto in Serie A sempre più serrata mentre dietro le squadre ...Contro il Brescia la Sampdoria di Andrea Pirlo dovrebbe ritrovare Kasami, già in panchina a Pisa, Murru e Benedetti, fuori da fine gennaio Mentre la Sampdoria ...