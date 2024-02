Salvini | “Difendiamo gli agricoltori dall’Europa”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) ALGHERO – “Il governo nazionale troverà tutte le risorse necessarie per aiutare gli, ne va del lavoro e della salute”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, avviando da Alghero un tour che lo porterà in diverse piazze della Sardegna per sostenere i candidati della Lega in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio. “Difendere gli, gli allevatori e i pescatori è vitale”, ha detto il ministro. “L’Europa è al servizio di pochi miliardari che vogliono imporre bistecche sintetiche, latte finto, formaggio finto, vino tinto e farina di insetti”, ha attaccato. “Va ribaltata questa Europa secondo la quale in futuro potranno mangiare bene solo i ricchi, lasciando agli altri i prodotti che le multinazionali sono pronte a mettere sul mercato – ha proseguito – per la Lega è una ...