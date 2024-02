Salvini | Brigata Sassari per riportare sicurezza in città

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Coinvolgere laper ripristinare lae la legalità nel centro storico di. È l'ipotesi prospettata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, sbarcato ieri in Sardegna per sostenere i candidati del Carroccio in vista delle elezioni regionali del prossimo 25 febbraio. "Ne parlerò con i ministri degli Interni e della Difesa, avere un orgoglio come laa poche centinaia di metri da una centrale dello spaccio gestita dalla mafia nigeriana è qualcosa di inaccettabile", ha affermato. "Farò di tutto perché questi ragazzi, che sono un orgoglio per le missioni di pace nel mondo possanoun po' di pace anche anon è possibile che i negozi, le ...