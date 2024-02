Salvatore guida in diretta Tv Protagonista a ‘Canale 5’ il centenario con la patente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Continua a suscitare curiosità la storia diFalconi, dopo il nostro articolo di alcuni giorni fa sullo straordinario traguardo del rinnovo dellaottenuto a 101 anni. Numerose testate nazionali hanno ripreso il racconto. Nel 1968 Andy Warhol affermò che nel futuro qualsiasi persona sarebbe riuscita ad avere la sua notorietà per almeno 15 minuti. Nel caso diil quarto d’ora è stato decisamente superato, visto che è ormai quasi una settimana che la sua vicenda fa il giro del paese e continua a far parlare. La storia diFalconi da Marina di Carrara, nato l’8 febbraio 1923, ex motorista navale da tempo in pensione e fresco di rinnovo didopo aver ricevuto l’idoneità medica, ha creato ulteriore clamore e interesse mediatico. E venerdì pomeriggio le porte ...