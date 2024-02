Salvare l’agricoltura non dev’essere un dovere esclusivo dei piccoli agricoltori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’ Europa in campagna elettorale si sta frazionando tra due mezze verità. Da un lato un Green Deal dirigistico e quasi analogico sui temi trattati, fatto male, senza consenso democratico, ipocrita e insignificante sulle dimensioni del problema, visto che l’Europa rappresenta solo l’otto per cento delle emissioni globali di CO2. Dall’altro i trattori, il mondo arcaico primario che chiede sconti e sgravi fiscali. Non pensando che il tema della sostenibilità è un tema che colpisce loro per primi. Alluvioni e siccità dovrebbero insegnarglielo. Le azioni concrete da fare per loro sono chiare, se vogliamo mantenere in piedi questa filiera dorsale europea, che non è solo produttiva ma culturale.crolla e i contadini eroi salvano i territori dalla desertificazione Dovremmo sostenere con un PNRR apposito i...