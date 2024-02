Salute | Di Pietro Un video deepfake mi ha rubato l' immagine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) MILANO - "Purtroppo in questi giorni circola un, unfalso, in cui appare la miae la mia voce per suggerire l'acquisto di un "nuovo" farmaco per combattere le infezioni fungine delle unghie. Questoè completamente falso, è stato costruito rubando la miae la mi

In audizione Antonio Mangiafave, Presidente dell’Associazione Comunità di Volontariato S.S. Pietro e Paolo, e Luigi Pullia ...spostando ora l’attenzione sul tema della salute mentale partendo dalle ...MILANO (ITALPRESS) - "Purtroppo in questi giorni circola un deepfake, un video falso, in cui appare la mia immagine e la mia voce per ...MILANO (ITALPRESS) - 'Purtroppo in questi giorni circola un deepfake, un video falso, in cui appare la mia immagine e la mia voce per suggerire ...