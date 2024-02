Saltato il ritorno al Napoli | la rivelazione sulla trattativa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Clamorosa indiscrezione di calciomercato, un altra vecchia conoscenza delsarebbe stata vicinissima a tornare in azzurro. Walter Mazzarri ed il suocontinuano a non convincere. Con il Milan è arrivata solamente l’ennesima sconfitta della gestione bis da parte del toscano, che proprio non riesce a svoltare in questo suo secondo atto sotto l’ombra del Vesuvio. Una difesa che scricchiola, vittima di costanti blackout, un attacco che segna poco, pochissimo, considerando le 5 trasferte consecutive senza mai marcare la rete, sono tanti i nodi che ad oggi Mazzarri non è riuscito a sciogliere, risucchiato nel vortice da cui era chiamato a tirare fuori Kvaratskhelia e compagni. Mazzarri – bis, clamorosa indiscrezione sul toscano Una confusione tattica che lascia basiti: prima il 4-3-3 con cui ha provato a scimmiottare Luciano Spalletti senza ...