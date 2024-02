Salis | manette ai polsi | igiene personale negata e alimentazione insufficiente sono uno scenario comune anche nelle carceri italiane

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le condizioni in cui Ilariaè stata presentata in tribunale a Budapest hanno indignato l’opinione pubblica italiana, ma lenon garantiscono certamente un miglior trattamento. Va quindi ripensato l’intero sistema carcere, che è intrinsecamente – e perciò inevitabilmente – inadeguato come strumento rieducativo. Di Silvia Panini e Alessandro Capriccioli In tribunale,legate tra loro aie ai piedi, portata alla catena da un agente di polizia; in cella, razioni di cibo insufficienti e spesso non commestibili, lenzuola non cambiate, nessuna possibilità di, nessuna cura medica nonostante il tumore benigno di cui soffre.le pagine che Ilariaha scritto durante la sua ...