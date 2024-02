Salerno | Ruggi al collasso | pronto soccorso nel caos

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Una giornata a dir poco infernale. Ieri, all’ospedaledi, è avvenuto il. All’ingresso deldell’Ospedale, infatti, le ambulanze si sono fermate e sono rimaste per ore in ghiaccio, in attesa di entrare tutte quante all’interno della struttura. Come riportato dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, la circolazione all’interno dell’ambulatorio si è resa complicatissima a causa della congestione, durata per tutta la giornata. Il via vai dei mezzi diè cominciato già dalle prime ore della mattinata. Si è registrato un sovraffollamento che ha, di fatto, esaurito i posti letto al. Un problema che è continuato per l’intera giornata, tant’è che la maggior parte dei pazienti arrivati con i mezzi ...

Domenica di caos a Salerno: ambulanze in fila per ore davanti al pronto soccorso del Ruggi a causa del sovraffollamento e carenza posti letto ...StampaUn’altra giornata di caos all’ingresso del Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi” di Salerno. Ambulanze in fila per ore per entrare. Il via vai dei mezzi di soccorso – come riporta, anche in prim ...Si tratta di una raccolta fondi per il progetto “Pink Box” finalizzato all'acquisto di un casco refrigerante contro l'alopecia delle donne sottoposte a chemioterapia per il Day Hospital Oncologico ...