Salerno | boom di multe | quasi 10mila abitanti sanzionati

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un periodo non molto fortunato per gli automobilisti. Infatti, aè stato rilevato ildi, a causa della sosta selvaggia. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, già solo nel corso del mese di Gennaio, infatti, come anche nei primi giorni di Febbraio 2024, sono ben 9.813 gli automobilisti incappati nelle sanzioni per doppia fila. Altri ancora sono incappati nelleper sosta nei pressi di fermate di bus, marciapiedi e in stalli per disabili. Secondo i caschi bianchi, in pratica, asi registra da Gennaio a oggi una media di 245 salernitani beccati al giorno. Dopo anni di trend in discesa delle sanzioni legate al malcostume diffuso dei cittadini, dunque, il fenomeno della sosta selvaggia è tornato ancora più forte di prima, con una buona parte della città ...