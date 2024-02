Salernitana | Sabatini | «Mercato sbagliato | mi scuso Su Liverani…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le parole di Walter, direttore generale della, in occasione della presentazione di Liverani Walter, direttore generale della, ha parlato in conferenza stampa per la di Liverani. INZAGHI– «Si arriva a un certo punto nella vita in cui la verità diventa necessaria. E’ una urgenza, una impellenza che ho sempre. Mi devo scusare con Inzaghi, non l’ho aiutato abbastanza. Il calciodi gennaio l’ho portato avanti un po’ a rilento per tutta una serie di complicazioni ed episodi sfavorevoli. Avrei dovuto portare alcuni giocatori nei primissimi giorni di gennaio e non l’ho fatto. Non ho aiutato un allenatore in difficoltà e quindi micon lui per non averlo aiutato. Avrei dovuto farlo, ma non ci sono riuscito. Porgo a lui le mie scuse e ...