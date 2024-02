Salernitana | Sabatini | 'Io so che si salveremo Percentuale? Calata | siamo al 3 5%'

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Io so dentro di me che ci. Molti di voi rideranno perché il risultato dell'altro giorno contro l'Empoli è...

La Salernitana non ha ancora chiuso il suo mercato . Walter Sabatini sta provando a portare a Pippo Inzaghi un altro ex campione del mondo facendo un ... (fanpage)

La Salernitana mette a segno il colpo Kostas Manolas dagli svincolati. L'ex Roma e Napoli è atteso domani in città per le visite mediche e la firma. ... (fanpage)

Le parole di Jerome Boateng sulla decisione di accettare l’offerta della Salernitana : «Dopo i successi volevo l’agonismo» Jerome Boateng , in una ... (calcionews24)

Filippo Inzaghi è in bilico dopo la sconfitta della Salernitana contro l’Empoli all’Arechi. Intanto Sabatini ha pubblicato un messaggio sui ... (calcionews24)

L'esonero di Filippo Inzaghi da parte della Salernitana non era scontato, ma a sentire le parole di Walter Sabatini di qualche settimana... (calciomercato)

Le parole di Walter Sabatini , direttore generale della Salernitana , in occasione della presentazione di Liverani Walter Sabatini , direttore ... (calcionews24)

"Filippo Inzaghi ha grandi qualità umane, ma il presidente e Sabatini volevano dare un nuovo slancio a questo club. Liverani è l'uomo giusto per salvarci. Crediamo fortemente che possiamo fare l'impre ...Inizierà a breve la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Salernitana Fabio Liverani. Al suo fianco ci sono il direttore generale Walter Sabatini ...