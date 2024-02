Salernitana-Inzaghi | addio al veleno | “Mercato tardivo e non in linea | senza senso le scuse di Sabatini”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tramite un lungo post sui social, Filippoha rotto il silenzio dopo esser stato sollevato dall’incarico di allenatore della. Il tecnico ha innanzitutto ringraziato la piazza: “Il momento della separazione è sempre complicato, specie quando si subisce la decisione. Salerno in pochi mesi mi è entrata dentro. In giro per le strade, tifosi e gente comune mi fermano, con rammarico e dispiacere, per un saluto, una foto, una stretta di mano. L’unica parola che ora sento di dire dal cuore è: ‘grazie’. Per l’accoglienza, la stima e la fiducia“.ha poi proseguito: “Non sento il peso di un fallimento, sento la debolezza di una missione incompiuta non per mia volontà, assieme al grandedi responsabilità per una città e una tifoseria tra le più belle d’Italia. Confermo che per due volte ho provato ...