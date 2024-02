Salernitana | come giocherà con Liverani | la probabile formazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La sconfitta interna per 1-3 contro l'Empoli è costata cara a Filippo Inzaghi. Il tecnico, infatti, è stato esonerato dalla, che ha optato per il cambio di guida tecnica per tentare di dare una svolta ad una stagione fin qui quanto mai travagliata: i campani, dopo ventiquattro...

Fabio Liverani, intervenuto in conferenza stampa, si è presentato da nuovo tecnico della Salernitana: "Sono qui per la salvezza, inutile fare tabelle - ha detto -. La squadra ha valori individuali med ..."Ho scelto Liverani ma devo chiedere scusa ad Inzaghi". Musica e parole di Walter Sabatini, dg della Salernitana, mai banale. Intervenuto in conferenza stampa l'esperto dirigente si è assunto le propr ...Le parole del nuovo tecnico granata in conferenza stampa. Il messaggio di Sabatini a Inzaghi: "Mi scuso, non l'ho aiutato abbastanza" ...