Sabatini | «Thuram? Meglio di due ex messi insieme! Sto con Acerbi»

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sandroesalta le doti offensive di Marcus, dopo un’altra ottima prova in Roma-Inter. Poi il giornalista condanna quanto accaduto nel corso della stessa sfida ai danni di Francesco. SOLIDITÀ DIFENSIVA – Analizzando Roma-Inter nel corso di “Pressing” Sandroanalizza una serie di situazioni legate alla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter, oltre a tutti i pregi già ampiamente sottolineati, ha un particolare che non viene evidenziato abbastanza. Rispetto agli anni scorsi in fase offensiva gioca uguale, non è migliorata. La grande forza, testimoniata dai numeri, è la solidità difensiva. Perché l’Inter l’anno scorso dopo tutte queste giornate aveva subito ventisette gol. Quest’anno dodici. Quel qualcosa in più che l’Inter mette quest’anno, magari al pari di altre cose, sono la solidità ...

Sabatini fa marcia indietro su Thuram , che a inizio stagione aveva ritenuto non troppo adatto per l’Inter. Il giornalista ritiene che però anche ... (inter-news)

Marcus Thuram, centravanti dell'Inter, ha espresso la sua soddisfazione dopo la vittoria contro la Roma. Ha sottolineato l'importanza del gioco di squadra e l'amore per il gioco che unisce i 23-24 gio ...Intervenuto ai microfoni di RAI Sport dopo la vittoria contro la Roma, Marcus Thuram esalta le qualità del gruppo dell'Inter: 'Abbiamo giocato come sappiamo. Sapevamo che nel primo tempo non abbiamo f ...(LaPresse) Non si ferma la marcia dell'Inter capolista che ieri all'Olimpico ha battuto la Roma per 4-2 in uno degli anticipi del sabato ...