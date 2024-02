Runner sbranato da tre rottweiler L’Oipa chiede al legislatore di regolamentare la detenzione di determinati tipi di cani

(Di lunedì 12 febbraio 2024) I casi di cronaca parlano sempre più spesso di aggressioni da parte didefiniti molossi o molossoidi che possono anche aggredire e uccidere, come accaduto a un uomo che correva nel bosco di Manziana, in provincia di Roma. A quanto si apprende, i– tre– sono stati accalappiati e chi li deteneva può essere ritenuto responsabile di omicidio colposo.da tre, l’ Oipa: “Chiediamo alladidi” Dunque, l’organizzazione internazionale protezione degli animali, chiede alladi ...

