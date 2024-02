Rubano le caramelle | poi insultano i poliziotti | denunciate due ragazzine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Bologna, 12 febbraio 2024 - Dal furto dialla tentata rapina impropria, passando per la resistenza e l’oltraggio a pubblico ufficiale. Sono finite così nei guai duedi 15 e 12 anni, la prima denunciata la seconda segnalata alla procura dei minori dalla polizia. L’intervento è iniziato intorno alle 20 di ieri al Conad di via indipendenza, quando i dipendenti del supermercato hanno notato le dueintente a taccheggiare dei dolcetti. Rear view of blond girl picking candies Le due a quel punto sono scappate, nascondendosi nei locali sotterranei del supermercato dove si trovano gli spogliatoi dei dipendenti. Qui le hanno rintracciate i: alla vista degli agenti, le ragazze hanno iniziato a insultarli e prenderli a male parole. Una volta portate in questura, le ...