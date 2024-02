Rossoblù vicini alla perfezione Beukema | gol e tanta sostanza Assist e discese | riecco Posch Fabbian maratoneta instancabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Skorupski 6. A volo d’angelo nel primo tempo su Kaba. Un paio di incertezze nel giro p, compensate da qualche buona uscita, e poco altro. Domenica di tutto relax, da vasca in centro.6,5. Ruggente e sul pezzo come non si vedeva da tempo. Va a mordere i garretti a Banda ed è fondamentale quando giocando d’anticipo innesca Orsolini, che firma il 2-0. Sostituito per farlo rifiatare in prospettiva Fiorentina.7. Gol di rapina, il primo in campionato. E poisolidità difensiva, fatta di chiusure illuminate, posizionamenti efficaci e ottimo contributocostruzione della manovra. Calafiori 7,5. Un gigante: il solito gigante. Non solo lascia le briciole a Krstovic ma domina tutte le zone del campo con una fisicità straripante. Quasi da trequartista la giocata che al 49’ taglia ...