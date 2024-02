Roma | petardo esplode in viso a un ragazzo | 14enne perde la vista

(Di lunedì 12 febbraio 2024)sulla faccia di un: giovanelae rimane gravemente sfigurato dopo lo scoppio. Ambulanza a(credits Ambulanze Private) – Ilcorrieredellacitta.comUna bravata è costata cara a undi, che nella serata di sabato è rimasto gravemente ferito per l’esplosione di un. Con amico aveva deciso di filmare la deflagrazione dell’ordigno, che sembra avesse costruito in casa con una guida trovata sul web. Ilperò sarebbe deflagrato prima del tempo, con l’esplosione che avrebbe colpito i due giovani.in faccia a undiL’episodio ...

Il ragazzo è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Gemelli dove si trova in terapia intensiva, rischia la vita a causa delle gravissime ustioni riportate. Non sarebbero preoccupanti l ...Tempo di lettura < 1 minuto Clicca e condividi l'articoloROMA – Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione, a Roma e provincia e ad Olbia, ad un ...Era un ‘botto’ artigianale quello che nella serata di sabato ha ferito in modo grave due ragazzini a Roma, nel quartiere di Casal ...