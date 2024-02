Roma | flop in porta | per il prossimo anno spunta Meret

La Roma sconfitta a San Siro dal Milan nel confronto tra deluse (e tecnici in bilico) non ha fatto altro che confermare il suo status dentro questa ... (panorama)

DEK:[7699877] Il colore della carrozzeria e l'allestimento della vetture potrebbero differire dall'auto in foto. Il prezzo indicato è legato alle promozioni e alle iniziative Greenstar S.p.A. La vettu ...L'ex capitano dell'Inter è intervenuto negli studi di Sky Calcio Club parlando delle condizioni dell'attaccante della Roma ...Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Il flop a letto, la diagnosi di eiaculazione precoce e la via d'uscita in salita perché non si risponde bene alle terapie convenzionali. Una soluzione per i tanti ...