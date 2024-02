Roma | 22enne beccato a spacciare tenta una fuga da film e si schianta contro un’auto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 11 febbraio 2024- Non trova tregua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione quotidiana della Polizia di Stato ha condotto a 4 arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Colombo hanno arrestato un 32enne italiano trovato in possesso di circa 5921 grammi lordi di hashish, 24 grammi di cocaina e 6200 euro. Nello specifico, i poliziotti hanno notato il 32enne, già sospettato di aver messo in atto un’attività di compravendita di sostanza stupefacente, a bordo di uno scooter; lo hanno fermato per unllo trovandolo in possesso di 2000 grammi di hashish. La perquisizione estesa presso l’abitazione ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente e 5.810 euro. Gli agenti, essendo a conoscenza che l’uomo spesso si recava presso un garage in zona, hanno effettuato una perquisizione al suo interno, ...