ROG Raikiri | un pad per PC ed Xbox pensato per chi vuole qualcosa in più rispetto ai controller tradizionali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nel mondo dei giochi multiplayer un pad standard ormai non è più sufficiente per primeggiare nelle lobby e tantissimi marchi puntano a fornire il pad definitivo che risponda alla richiesta dei gamer più competitivi. Il ROGGamingspicca in questo ambito, presentando una serie di caratteristiche tecniche e di design avanzate che lo collocano tra i pad di punta dell’ecosistemae PC. Design ed ergonomia IlRogGaming di ASUS, insignito del prestigioso marchio “Designed for“, si distingue per il chiaro richiamo alla piattaformanel suo design. Ispirato aidelle consoleOne eSeries X, questo pad vanta un’estetica accattivante impreziosita da dettagli ...