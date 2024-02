Roberto Amatulli | chi è il santone seguito da Giovanni Barreca | l’uomo che ha ucciso moglie e figli a Palermo?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è un ex parrucchiere divenuto undivulga il suo verbo via social ed eradache hasuae i suoi duemaschi, lasciando in vita la sua unicaa di 17 anni. L’ex parrucchiere oggi è un sedicentereligione, nonché esorcista....