Rivoluzione nella Lega Nuovo commissario a Grosseto E’ Arturo Bartoletti

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è ilcomunale delladi. Ad annunciarlo è Massimiliano Baldini,provinciale della. "Ho chiesto ad– dice Baldini – proprio per le sue qualità e per la sua esperienza politica un particolare impegno teso a due obiettivi fondamentali: il dialogo e l’ascolto con iscritti ed eletti e il massimo rispetto delle normative interne al partito. E proprio insieme ae a tutti i dirigenti ed eletti del partito nei loro rispettivi ruoli, siamo impegnati nel preparare l’imminente tornata elettorale provinciale dove il centrodestra ha serie possibilità di cogliere risultati importanti. In quest’ottica, ho indicato alla ...

Ad annunciarlo è Massimiliano Baldini: "Con lui è stata nominata anche la nuova squadra. Inoltre sostegno assoluto al sindaco Francesca Travison per la sua riconferma a Scarlino".