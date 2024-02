Ritorna la truffa del cesto Ferrero Rocher in regalo a San Valentino 2024

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ladelina Sanè una vecchia conoscenza. Sono diversi anni infatti che, in occasione della rinomata Festa degli Innamorati, sui servizi di messaggistica come WhatsApp (ma anche sui social) si diffondono gli inviti a partecipare ad un fantomatico concorso che mette in palio proprio i tanto amati prodotti dolciari. Serve dunque anche oggi mettere in guardia chiunque dal pericolo che si corre. Il messaggiovisibile sui telefoni di tanti italiani fa riferimento alla possibilità di ottenere unnon pagando alcunché. Il pacco dolciario sarebbe a disposizione di chi partecipa ad un concorso del brand. Proprionon ha ...

Vittima un 80enne collecchiese. Denunciata una 53enne campana. Recentemente, molte persone hanno ricevuto strani messaggi SMS da qualcuno che si spaccia per il loro figlio in difficoltà. Ebbene, come ...Il report annuale della Polizia Postale ha evidenziato un aumento delle truffe online nel 2023. In particolare, sono cresciuti in modo rilevante i casi di falso trading online ...Ha anche rinunciato alla prescrizione l'avvocato vibonese Grillo. Escono dal processo sette imputati. Si ritorna in aula a maggio ...