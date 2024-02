Rita De Crescenzo | la tiktoker napoletana più famosa in Italia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nome:Cognome: DeAnno di nascita: 1979Città: Pallonetto di Santa Lucia (Napoli)Piattaforme: TikTok, InstagramCategoria:Chi èDeDenasce a Napoli nel 1979 e vive a Pallonetto di Santa Lucia. Grazie ai suoi contenuti pubblicati su TikTok, oggi è diventato uno dei personaggi più richiesti per le feste private.è sposata con Salvatore Bianco e ha due figli. Dopo un passato burrascoso di cui ha parlato anche a Le Iene, è riuscita a coltivare il suo personaggio fino a conquistare l’olimpo dei creator più seguiti in. I suoi video contengono sketch divertenti, balletti, attimi di quotidianità. È anche artefice di alcuni tormentoni social come le canzoni Ma Te Vulisse ...

"Sto preparando una ricetta speciale", Rita De Crescenzo condivide una ricetta con i suoi follower: il gateau di patate fatto in casa. Con pochi semplici ingredienti si può realizzare un piatto delizi ...