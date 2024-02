Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un nuovo bonus che di certo sta già facendo breccia negli interessi degli italiani è quello che riguarda ladi guida. Al di laconsiderazione ovvia che riguarda la funzionalitàstessa abilitazione alla guida, c’è da dire che spesso, per non dire sempre, irelativi ai corsi relativi e ai successivi esami sono da ritenersi abbastanza alti. Detrazioni fiscali – cityrumors.itSfruttato al massimo, il bonus, considerato che per quel che ha riguardato il 2023, per cittadini fino a 35 anni di età, i fondi si sono esauriti in pochissimo tempo. In ogni caso, anche per quel che riguarda, per esempio, il rinnovostessadi guida esiste un modo perre sulle spese complessive da affrontare. L’iter riguardante lo stesso rinnovo, parte ...