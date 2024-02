Riscatto agricolo | convocati a ministero

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 12.50 "Siamo statipoco fa daldell'Agricoltura".A dirlo è Papa, uno dei portavoce del movimento,che poi aggiunge che una loro delegazione sta andando all' incontro al(Masaf). "Stiamo aspettando una ufficializzazione di quello che ci siamo detti, degli impegni presi dal ministro e soprattutto l'apertura di una tavolo tecnico", hanno spiegato altri 2 portavoce Fais e Senigagliesi. Intanto resta un loro presidio di 300 trattori sulla via Nomentana, a Roma.

La protesta dei trattori arriverà giovedì al Circo Massimo, nel cuore di Roma. L'appuntamento è previsto per le ore 15, come annunciato sui social da Danilo Calvani, leader del Cra Agricoltori traditi ...Sono giorni che sentiamo parlare di trattori per le strade di Francia, Germania, Olanda e Belgio, in cui nella capitale Bruxelles sono stati letteralmente appiccati roghi fuori dal Parlamento Europeo, ...