Riprende ad allenarsi il Pisa per la sfida di Parma Già in vendita i biglietti

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2024 -rà oggi (lunedì) la preparazione delSporting Club atteso sabato prossimo (Stadio “Tardini”, ore 14.00) dallacon ilcapolista del campionato Cadetto. LA SETTIMANA - Settimana standard quella disegnata dallo staff tecnico nerazzurro con gli allenamenti al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado che seguiranno questa programmazione: lunedì (pomeriggio), martedì (mattina), mercoledì (pomeriggio) e giovedì (mattina). Venerdì mattina trasferimento all’Arena Garibaldi per la rifinitura della vigilia che precederà la partenza per l’Emilia.DEI- La SocietàCalcio informa che la predeivalidi per la gara ...

In tanti stanno già pensando a come Riprendere l’attività fisica dopo le feste natalizie che stanno per terminare: alcuni consigli utili. Le feste ... (sportnews.eu)

Dopo la gara di San Siro con il Milan, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio ...tutti i dettagli sulla ripresa degli allenamenti per i rossoblù Digerita...Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 50 del 07/09/2021 - Iscritto al Registro Operatori di ...Subito al lavoro. Il Cagliari riprende gli allenamenti oggi, e non domani, martedì, come sarebbe consueto. Dopo la sconfitta contro la Lazio, la quarta consecutiva, e la scossa impressa da Claudio Ran ...