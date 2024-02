Riparte da Roma il Giro d' Italia della Csr | 10 tappe per ' Sfidare le contraddizioni'

Leggi tutta la notizia su iltempo

Ild'Csr, l'evento itinerante del SaloneCsr e dell'innovazione sociale,con l'edizione targata 2024, sempre con l'obiettivo di valorizzare le esperienze concrete di imprese e territori, promuovere la culturasostenibilità e stimolare un'emulazione virtuosa. Anche quest'anno saranno dieci lein programma, in dieci cittàne, per offrire a esperti del territorio e organizzazioni la possibilità di confrontarsi e di approfondire tematiche riguardanti lo sviluppo sostenibile. La prima tappa sarà a, il 14 febbraio 2024, all'Università Lumsa in via Porta Castello 44. Seguiranno Torino, Gorizia, Teramo, Verona, Messina, Genova, Bologna, Bari e Cagliari. Lo scopo del primo appuntamento, dal titolo 'Sostenibilità: quando si crea valore per gli stakeholder', sarà quello di approfondire il ruolo degli stakeholder nella costruzione di un progetto di sostenibilità, con una visione a 360 gradi che includa sia il punto di vista delle aziende che delle organizzazioni non profit e dei consumatori. Un sistema di relazioni sempre più complesso e per questo cruciale, come spiega Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone. "Bisogna essere consapevoli che la complessità porta in sé tanteche prima di essere risolte devono essere comprese - chiarisce - Riconoscere questepuò migliorare anche la relazione con gli stakeholder in una logica di confronto e di scambio con l'obiettivo di riuscire a costruire soluzioni condivise". Il tema delle, punto focale dell'edizione 2024 del Salone che ha scelto come titolo 'le', sarà dunque centrale fin dalla prima tappa del, organizzata in collaborazione con Università Lumsa e Anima per il sociale nei valori d'impresa. "La sostenibilità è un processo di trasformazione dell'economia non privo di criticità e- commenta Francesco Bonini, Rettore dell'Università Lumsa - Per creare valore realmente condiviso è necessario recuperare la dimensione etica e valoriale. La formazione è fondamentale per favorire un corretto approccio a questi temi". Per Anima per il sociale nei valori d'impresa, a intervenire sul palco sarà la presidente Sabrina Florio. "Con entusiasmo e convinzione rinnoviamo la partnership ultradecennale con il SaloneCsr - commenta - L'appuntamentono rappresenta per le imprese del territorio un'occasione importante di aggiornamento e riflessione. Il contesto attuale caratterizzato da complessità erichiede infatti alle nostre imprese di ricercare nella relazione virtuosa con gli stakeholder gli strumenti per rinnovare la propria vitalità e capacità di guardare con fiducia al futuro". L'appuntamento con la prima tappa delè il 14 febbraio alle 9.30 nella sala Giubileo dell'Università Lumsa di, via di Porta Castello 44. Dopo i saluti di apertura di Francesco Bonini, rettore dell'Università Lumsa, di Sabrina Florio, presidente Anima per il sociale nei valori d'impresa e di Rossella Sobrero, del Gruppo promotore Il SaloneCsr, è previsto un primo intervento di scenario con Luigino Bruni, Economista e storico del pensiero economico dell'Università Lumsa. Alle 10.15, focus sull'ambiente con Gennaro Iasevoli, prorettore alla Ricerca e all'internazionalizzazione dell'Università Lumsa, Benedetta Flammini, direttrice Marketing e Comunicazione di Wwfe Rossella Bozzini, External Relations & Sustainability Aeroporti di. A seguire, il secondo panel dedicato al sociale con Simonetta Giordani, segretario Generale di Civita, Mara Bucciarelli, Head of Risk Management e Reporting Integrato Postene e Roberto Ziliani, presidente Slamp. Alle 11.45 sarà la volta del dibattito sul ruolo dei consumatori, con Filippo Giordano, membro del Comitato scientifico del SaloneCsr e professore ordinario di Economia Aziendale dell'Università Lumsa, Biagio Oppi, direttore Comunicazione esterna Pfizer, Federico Cavallo, Head of Public Affairs&Communication di Altroconsumo e Francesco Garufi, Chief Commercial Director Mt Caffè Borbone. Le conclusioni saranno lasciate a Giovanni Ferri, direttore Master Management of Sustainable Development di Lumsa Master School.