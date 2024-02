Rimpianto Portuense Non bastano due rigori Il Corticella la raggiunge

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)2 junior: Piovaccari, Marconi, Sorrentino, Masiero, Sarto, Bolognesi, Orlandi, Di Domenico, Melandri, Pierfederici, Allegrucci (21’st Fantoni, 34’st Ferrari). All. Mariani. JUNIOR: Garroia, Dovesi, Danieli Christopher, Mastellari, Campanini, Sanso, Caputo (34’st Ferriero), Ganzaroli, (42’st Sandri), Broglia, Querzoli (27’st Celeste). All. Cavina. Arbitro: Alessandro Trevisani di Ferrara. Marcatori: 13’pt (rig.) e 22’st (rig.) Melandri, 30’pt Broglia, 36’st Christopher. Note: espulso al 33’st Masiero. Allontanati l’allenatore Cavina e il team manager del. MIGLIARINO Non ha portato fortuna allala prima partita del girone di ritorno disputata a Migliarino. I rossoneri si sono fatti imbrigliare da un tenace e ...