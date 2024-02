Rimini | la protesta dei trattori blocca la statale 16 | “Siamo almeno 150”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024), 12 febbraio 2023 - Ladeiarriva a. Questa mattina fin dalle 7.30 del mattino ihanno iniziato ad arrivare a ridosso della16, vicino all’incrocio con via Marecchiese. “Avevamo pensato di arrivare a un centinaio di adesioni – dice Andrea Mezzorecchia titolare di un paio di imprese agricole e tra gli organizzatori dellariminese -. Invecemolti di più,150”. Isi sono riuniti in un fondo incolto tra cartelloni, luci lampeggianti accese e clacson. Poi, verso le 10.30 è partito il corteo sulla16 compreso tra la rotonda all’intersezione con la via Emilia e la rotatoria tra la Ss16 alla rotonda Montescudo, vicino la ...