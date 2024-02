Riforme | La Russa | ' ruolo minore Colle? Con premierato si sa chi vince | no incertezze'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "La Meloni, Fdi e il centrodestra proponendo che il capo del governo sia eletto direttamente dai cittadini, dal popolo, non pensa solo a quello che succederà fra 3 anni, ma a quello che succederà nei prossimi 30 anni. Vogliono evitare che in futuro vi sia al governo gente che non ha vinto le elezioni, fino a quando questa riforma durerà". Così il presidente del Senato, Ignazio La, a Quarta Repubblica su Rete4 in onda stasera. E sui poteri del presidente della Repubblica osserva: "In un sistema com'è stato fino adesso in cui alla fine delle elezioni non si sapeva chi aveva vinto, lì il presidente della Repubblica per fortuna ha avuto un, un ottimo. Ma col sistema del, siccome con l'elezione diretta del popolo ci sarà sempre un vincitore, a quel punto ildel presidente è perché non c'è l'incertezza".