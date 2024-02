Riforme | De Cristofaro Avs | ' destra divisa su premierato'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 feb. - (Adnkronos) - "Sulle forze di maggioranza hanno presentato una serie di proposte emendative alla loro legge, proposte che però oggi sono pronte a cambiare. Prima presentano emendamenti, che non hanno corretto una legge sbagliata già nel suo testo originale, e poi li cambiano. Una cosa abbastanza strana. La verità è che lae scarica sul Parlamento le sue divisioni. Ad oggi non sappiamo quali sono le modifiche che intendono apportare. Si mettano d'accordo". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama. "Per Alleanza Verdi e Sinistra la proposta sulè un'accozzaglia di norme, un testo sbagliato che non si può modificare o migliorare, ma solo bocciare. Abbiamo presentato 1000 emendamenti perché vogliamo impedire questo disegno molto pericoloso che mette in mora il Presidente della Repubblica e il Parlamento", conclude.