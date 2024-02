Rientro Osimhen Napoli | ecco quando sarà a disposizione di Mazzarri

È un momento delicato per il Napoli che non può sorridere guardando gli ultimi risultati e la classifica in campionato. A questo... (calciomercato)

L’ennesima sconfitta stagionale, stavolta a San Siro contro il Milan, rischia di essere una vera mazzata per il Napoli, la cui corsa verso il quarto posto, utile per qualificarsi alla prossima Champio ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuta Jolanda De Rienzo, giornalista e conduttrice di Sportitalia. Che gara è stata quella tra Milan e Napoli “E’ una st ...Dopo il ko con l’Inter la Roma se la vedrà col Feyenoord nell’andata del playoff di Europa League, in cui De Rossi dovrà fare necessariamente qualche cambio. Nelle rotazioni potrebbe rientrare anche ...