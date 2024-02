Ricordando Peter Stanco | volato in cielo troppo presto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA quasi due anni della scomparsa diDomenico, il 16enne di Gesualdo che decise di mettere tragicamente fine alla sua vita, nell’anno in cui avrebbe compiuto 18 anni, il prossimo 25 febbraio si terrà una gara di pesca alla trota, una delle passioni del giovanissimo Un memorial, alla seconda edizione, l sarà una occasione speciale per ritrovarsi con i genitori di, praticando la pesca uno sport che tanto amava il ragazzo, scomparso il 6 maggio del 2022. Tanti gli sponsor che hanno voluto sostenere l’iniziativa che si terrà presso il laghetto Troat River da Bartone di Flumeri, e che vede la proposta di tre categorie: professionisti, pescatori amatoriali e bambini e ricchi premi. Ma non solo. A fine evento ci sarà anche un pranzo offerto dall’organizzazione, per ritrovarsi e stare insieme nel ...