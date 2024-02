Riccardo De Rinaldis | l’attore di Mameli era fidanzato con la ex di Ariete | tutta la storia

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 12 febbraio 2024)Derivelazione protagonista di, volto di molti personaggi delle fiction Rai più amate delle ultime stagioni televisive. In merito alla sua vita privata attuale si sa molto poco, ma nel suo passato c’è unad’amore molto importante con un ex volto de Il Collegio, nonché ex fidanzata storica della cantautrice. Stiamo parlando...