“Ri-Creazione” Il progetto di Sei Toscana approda a Montevarchi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio 2024 – Ildi educazione ambientale, “Ri-. Da oggetto a rifiuto e ritorno” di Sei, è tornato a scuola. Dieci classi delle Primarie degli Istituti comprensivi disono state coinvolte in lezioni in aula e attività di laboratorio con oltre 200 alunni che hanno approfondito l’argomento dei rifiuti e del ciclo dei materiali, al fine di acquisire più consapevolezza sui comportamenti che incidono sulla vita quotidiana della comunità. Il sindaco Silvia Chiassai Martini ha incontrato oggi i bambini della scuola “Brunero Burbassi” di Levanella: “Siamo molto soddisfatti dell’adesione aldelle nostre scuole perché è proprio partendo dalle buone abitudini di ogni giorno, dal nostro piccolo, che possiamo arrivare ad essere parte attiva in grandi temi ...