Restauro concluso | la cattedrale è pronta a riaprire al culto

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ferrara, 12 febbraio 2024 – Finalmente la. Il d-day è fissato per sabato 23 marzo, con la processione delle Palme e la santa messa delle 17.30 presiedute dall'arcivescovo Gian Carlo Perego. Tutta la cittadinanza è invitata. Nell’ottobre 2022 era stato aperto il ’Cantiere della’ con un allestimento che percorre i tre quarti della lunghezza del duomo, composto da pannelli fotografici, totem interattivi e video, e che restituisce i dettagli delle operazioni die recupero degli otto pilastri portanti dell’edificio. Restauri che hanno portato alla luce straordinarie figure di un medioevo che si credeva inesorabilmente perduto. Ora la, chiusa qualche anno fa per lavori ri, èper ...

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Quelle di Elisabetta e Giacomo sono solo alcune delle storie umane e professionali raccontate oggi al museo Ferrari di Modena ...Sabato 10 febbraio al MEF Open Day. Il presidente Corradini: "Opportunità unica per giovani appassionati, e gli sbocchi occupazionali non mancano" ...