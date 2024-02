Regionali in Sardegna | le priorità dei sardi a pochi giorni dal voto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sanità, economia, trasporti e turismo. A breve insi vota e questi sono i principali temi di discussione nell’isola. Un dato del Ministero della Salute racconta bene cosa accade sul tema della salute: l’isola è la Regione in cui si rinuncia di più alle cure. Il 18% deidecide di non curarsi, o per motivi economici o per mancanza di servizi, contro una media nazionale del 10%. Mancano medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti e infermieri e le liste di attesa sono lunghissime. Problemi diffusi in tutta Italia, a cui insi sommano le difficoltà di un territorio molto grande, comuni piccolissimi con una densità di popolazione bassa e difficili da raggiungere.