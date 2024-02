reddit | cos’è | come funziona E’ diffuso in italia?

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è un network di comunità online dove le persone possono discutere, condividere contenuti e votare i contributi degli altri utenti. Fondato nel 2005 da Steve Huffman e Alexis Ohanian,si è evoluto in uno dei siti web più visitati al mondo, offrendo un mix unico di contenuti generati dagli utenti, che spaziano da discussioni serie e informative a thread di intrattenimento e leggerezza.: le caratteristiche eLe caratteristiche principali diincludono: Subè diviso in migliaia di “sub”, ognuno dedicato a un particolare argomento o interesse. I subpossono variare enormemente, coprendo argomenti ...

Come la famosa “rana che bolle” di Noam Chomsky i cittadini, italiani e non, nel corso degli ultimi anni hanno subìto un lento ma inesorabile ... (tpi)

Il reddito di base o reddito di cittadinanza o reddito di cittadinanza universale o reddito minimo universale è un'erogazione monetaria, a intervallo di tempo regolare, distribuita a tutte le persone dotate di cittadinanza e di residenza, cumulabile con altri redditi (da lavoro, da impresa, da rendita), indipendentemente dall'attività lavorativa effettuata o non effettuata (dunque viene erogata sia ai lavoratori sia ai disoccupati), dal sesso, dal credo religioso e dalla posizione sociale, ed erogato durante tutta la vita del soggetto.

Visore 3D trasforma il viso del tuo fidanzato nel tuo attore preferito: Un recente concept , condiviso su Reddit dall'utente "jesser722", ... Cos'è il Deepfake e perché fa paura. Il "Deepfake" è una ...

Cerchia e cerca disponibile sui Pixel 8 anche in Italia: cosa c'è da sapere: Uno dei primi interventi al thread aperto su Reddit per ...dei primi interventi al thread aperto su Reddit per commentare la novità è ...pollici - 2992x1344 px Clicca qui per il confronto completo ' Cos'...

Partite Iva, concordato preventivo biennale: come funziona e vantaggi: Il concordato preventivo biennale: cos'è e come funziona Il ... Inoltre, non ci sarà più il limite del 10% al reddit o, che avrebbe ...