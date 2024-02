Real Madrid | Ancelotti | “Forse la mia miglior stagione | Bellingham? Abbiamo vinto anche senza di lui”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il tecnico delCarlocommenta la partita di Champions League contro il Lipsia, in programma per domani: “Ladella mia carriera?, vedo una squadra solida, seria, motivata, con un buon ambiente, nessuno si lamenta. Tutto va nonostante le difficoltà cheavuto e questo grazie al carattere dei calciatori. La motivazione è sempre alta perché mi piace quello che faccio e dove lo faccio, mi piace la rosa che ho e ora torna la Champions che per i nostri tifosi è la competizione più importante”.ai box, maè tranquillo: “di lui4 volte su 4. Gli infortuni sono stati un’opportunità per essere più ...

Il bus del Real Madrid è stato tamponato in autostrada da un'auto. La squadra a bordo del mezzo era diretta a Lipsia per la partita di Champions ... (fanpage)

Torna la Champions League ed entra nel vivo con il primo turno degli ottavi di finale. In attesa delle italiane in campo, la massima competizione ... (quifinanza)

Mbappé Real Madrid, colpo di scena: le ultime sull’affare più atteso della prossima estate. Il top player è in scadenza di contratto Kylian Mbappé al Real Madrid, ci sono aggiornamenti sulla ...Lipsia-Real Madrid (calcio d`inizio alle ore 21:00 in diretta su Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Sport e Now) è una gara valevole per l`andata degli ottavi di.Il pullman dei Blancos ha subito una collisione durante il viaggio verso Lipsia per l'andata degli ottavi di Champions League ...