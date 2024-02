Re Carlo | Amazon rimuove libri scritti da Ia sul cancro

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 12 febbraio 2024) (Adnkronos) – Un libro su Rescritto dall'intelligenza artificiale è stato rimosso dache lo aveva messo in vendita, dopo che Buckingham Palace ha dichiarato che contiene false affermazioni sulla diagnosi didel monarca. Lo ha riferito il Mail on Sunday, aggiungendo che si tratta di uno dei settedella piattaforma, tolti dal commercio, che affermano di contenere 'rivelazioni' sul re e che il Palazzo ha definito "invasivo" e "insensibile". Il libro scritto con l'intelligenza artificiale descrive il momento in cui Charles ha scoperto di avere il, provando "paura, rabbia e disperazione". Afferma inoltre che ha subito un'operazione perre un tumore e poi si è sentito affaticato dopo aver attraversato cicli di chemioterapia e radioterapia. Il libro afferma inoltre che il re ha unalla pelle e alla prostata ed è stato ricoverato in ospedale per un "incidente inspiegabile". Buckingham Palace non ha confermato che tipo diabbia il re e ha fatto sapere che i suoi avvocati stanno esaminando il caso. I prezzi deivanno dagli 8,20 euro per le versioni e-book ai circa 18 euro per le edizioni tascabili stampate e distribuite da. Un portavoce reale ha dichiarato al Mail on Sunday che "qualsiasi titolo che specula sulla diagnosi e sul trattamento di Sua Maestà è invadente, insensibile e pieno di imprecisioni. Il nostro team legale esaminerà attentamente la questione". Inoltre, uno dei, 'La battaglia del re:III e la sua lotta contro il',con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, è stato pubblicato suil 5 febbraio, lo stesso giorno in cui è stato annunciato ildel re. I software di testo generativo come ChatGPT possono eseguire la scansione di Internet alla ricerca di informazioni e quindi scriverein pochi minuti. Sebbene Kindle Direct Publishing dichieda agli editori se isono statiutilizzando l'intelligenza artificiale, le risposte fornite non sembrano essere verificate. Un portavoce diha detto al Mail che l'azienda ha investito molto tempo e risorse per assicurarsi che ipubblicati sul sito web seguissero le sue linee guida sui contenuti e che quelli generati dall'intelligenza artificiale che ne violassero le linee guida non fossero consentiti.