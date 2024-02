Re Carlo | Amazon rimuove libri scritti da IA sul cancro

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Un libro su Rescritto dall’intelligenza artificiale è stato rimosso dache lo aveva messo in vendita, dopo che Buckingham Palace ha dichiarato che contiene false affermazioni sulla diagnosi didel monarca. Lo ha riferito il Mail on Sunday, aggiungendo che si tratta di uno dei settedella piattaforma, tolti dal commercio, che affermano di contenere ‘rivelazioni’ sul re e che il Palazzo ha definito “invasivo” e “insensibile”. Il libro scritto con l’intelligenza artificiale descrive il momento in cui Charles ha scoperto di avere il, provando “paura, rabbia e disperazione”. Afferma inoltre che ha subito un’operazione perre un tumore e poi si è sentito affaticato dopo aver attraversato cicli di chemioterapia e radioterapia. Il libro afferma inoltre ...