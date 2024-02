Rapina con sequestro in via Padova Presi due colombiani in Loreto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 febbraio 2024) All’una della notte tra giovedì e venerdì era fermo sulla sua auto in un distributore di benzina. Non nei peggiori sobborghi di Caracas in Venezuela, ma in via. Un tizio gli è entrato in macchina dalla portiera posteriore sinistra, gli ha puntato un coltello e l’ha costretto ad aprire lo sportello del passeggero per far salire il suo complice. Gli sono saltati addosso, l’hanno colpito con calci e pugni e gli hanno preso quello che aveva: l’iPhone, le cuffiette AirPods, altri effetti personali. Prima di darsi alla fuga hanno pure legato e imbavagliato il povero automobilista, un italiano di 28 anni che in qualche modo è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto. Il giovane ha terminato la nottata al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele, dal quale è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Intanto era già partita la caccia ai due ...