Ranking Wta aggiornato a lunedì 12 febbraio | eguaglia il best ranking Paolini al numero 24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) IlWta122024. Invariate le prime 10 posizioni, con Rybakina che grazie al titolo vinto ad Abu Dhabi guadagna una posizione e sale al quarto posto a scapito dell’infortunata Pegula. Per quanto riguarda il tennis azzurro, Jasmineavanza di una posizione edcosì il suoal24. Stesso percorso per Elisabetta Cocciaretto, attualmente 55esima. Perdono posizioni invece Lucia Bronzetti e Camila Giorgi, rispettivamente56 e 73. Di seguito la classifica aggiornata.WtaIga Swiatek (Pol) ...

Si ferma al primo turno il cammino di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Doha. Dopo l'interruzione per oscurità nelle primissime battute del match, la tennista toscana è tornata in campo quest'oggi ed è ...Doha, 12 feb. - (Adnkronos) - Jasmine Paolini esce di scena al primo turno del torneo Wta 1000 di Doha (cemento, montepremi 3.211.715 dollari). L'azzurra, numero 24 del mondo, cede alla statunitense E ...Un unico scambio di poltrona nella top ten del ranking, guidata sempre dalla polacca Iga Swiatek: la 22enne di Varsavia è per la 90esima settimana complessiva (la quindicesima consecutiva) al comando.