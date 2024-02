Ranking ATP | balzo di 60 posizioni per Luciano Darderi! Ora sono sei gli azzurri in top100

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo la conclusione dei tornei ATP 250 di Dallas, Cordoba e Marsiglia, è stato rilasciato questa mattina ilATP aggiornato: in attesa dei possibili cambiamenti che potrebbero esserci a Rotterdam, considerando anche il nuovo sistema di attribuzione dei punti, resta immobile in termini dila top ten. Resta quarto, ma perde 240 punti, non essendo sceso in campo, Jannik Sinner, che perde il punti di Montpellier 2023, ma torna a conteggiare quelli di Cincinnati. L’azzurro può superare Medvedev e salire al numero 3 vincendo a Rotterdam.ATP Lunedì 12 febbraio 2024 1 Novak Djokovic 9855 2 Carlos Alcaraz 9255 3 Daniil Medvedev 87654 Jannik Sinner 8070 5 Andrey Rublev 5050 6 Alexander Zverev 5030 7 Holger Rune 3695 8 Hubert Hurkacz 3595 9 Taylor Fritz 3150 10 Stefanos Tsitsipas 3025 ATP Cordoba, ...