Raid a Rafah | 100 morti Liberi 2 ostaggi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 7.00 L'esercito israeliano ha liberato nella notte a, nel sud della Striscia, dueisraeliani che erano stati rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso: lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (Idf) su Telegram. Secondo il ministero della Sanità di Hamas, nell'operazione nella città al confine con l'Egitto sono morte circa 100 persone. Israele aveva confermato i"contro obiettivi terroristici nell'area di Shaboura.Successivamente,l'esercito ha reso noto che 2sono stati liberati.Sono in buone condizioni

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 129. L'esercito israeliano ha liberato nella notte a Rafah, nel sud della Striscia, due ostaggi israeliani che erano stati rapiti da Hamas ...Due settimane. Tanto resterebbe a Hamas per raggiungere un accordo con Israele sul rilascio degli ostaggi Due settimane. Tanto resterebbe a Hamas per raggiungere un accordo con Israele sul rilascio de ...Almeno sette persone sono morte questa notte nel corso di attacchi israeliani a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza: lo rende noto il ministero della Sanità di Hamas.