Rai | la polemica continua Mara Venier interrompe Dargen D’Amico Pioggia di critiche | “Censura vergognosa”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Roma, 12 febbraio 2024 – L’onda lunga delle polemiche di Sanremo arriva fino a Domenica In e travolgee la sua conduzione della puntata di ieri. Da un lato l’ambasciatore di Israele ha criticato gli appelli considerati pro-palestinesi di alcuni cantanti in gara, in testa Ghali, dall’altro il popolo social si è rivoltato contro la Rai accusandola die parlando di “paginadel servizio pubblico” dopo cheè intervenuto in difesa degli immigrati. A far discutere è in particolare il momento in cui il cantante prende la parola a Domenica In: “Quello che gli immigrati immettono per pagarci la pensione - afferma l'artista - è più di quello che spendiamo per l'accoglienza”.lo, dicendo: “Però qui ...